В Саратов съедутся казаки со всей России на этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции»

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В рамках программы будут прове тодены обряд «Посажение на коня казачат», показательная джигитовка, показательные выступления казачьих и творческих коллективов области, соревнования по рубке шашкой по правилам «Шермиции», показательные выступления по ножевым боям, метание ножей по мишеням, борьба на поясах, соревнования по гиревому спорту, вращение веревки на валенке по кругу, бой на мягких палках, метание камней по «Болвану».Также все гости этнофестиваля смогут посетить бесплатную казачью полевую кухню.Реализация проекта стала возможным благодаря участию общественной организации в конкурсе социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций области, организатором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.