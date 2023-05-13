13 Мая 2023 СУББОТА
Новости
22:19 | 12 мая
В год педагога и наставника в регионе стартовал областной конкурс «Директор года – 2023»
22:11 | 12 мая
Компания ВМ Строй провела семейный праздник в годовщину начала строительства КП «Европа»
18:00 | 12 мая
В Марксе инспектор ДПС спас из огня жильцов частного дома
17:00 | 12 мая
Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон
16:00 | 12 мая
Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая
15:21 | 12 мая
Жителей просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов
14:58 | 12 мая
В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ
14:31 | 12 мая
Саратовские школьники отправились на смену «Орлята России»
14:21 | 12 мая
Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы
14:05 | 12 мая
Нацпроект помог крупному полиграфическому предприятию нарастить производственные мощности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратов съедутся казаки со всей России на этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции»

Новости

На Саратовском ипподроме 27 мая состоится межрегиональный спортивно-культурный этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции». Главным организатором фестиваля выступит автономная некоммерческая организация «Саратовский центр казачьей культуры».
В Саратов съедутся казаки со всей России на этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции»


В рамках программы будут прове тодены обряд «Посажение на коня казачат», показательная джигитовка, показательные выступления казачьих и творческих коллективов области, соревнования по рубке шашкой по правилам «Шермиции», показательные выступления по ножевым боям, метание ножей по мишеням, борьба на поясах, соревнования по гиревому спорту, вращение веревки на валенке по кругу, бой на мягких палках, метание камней по «Болвану».

Также все гости этнофестиваля смогут посетить бесплатную казачью полевую кухню.

Реализация проекта стала возможным благодаря участию общественной организации в конкурсе социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций области, организатором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.