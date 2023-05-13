13 Мая 2023 СУББОТА
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22:19 | 12 мая
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22:11 | 12 мая
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18:00 | 12 мая
В Марксе инспектор ДПС спас из огня жильцов частного дома
17:00 | 12 мая
Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон
16:00 | 12 мая
Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая
15:21 | 12 мая
Жителей просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов
14:58 | 12 мая
В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ
14:31 | 12 мая
Саратовские школьники отправились на смену «Орлята России»
14:21 | 12 мая
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14:05 | 12 мая
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Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на треть в январе-апреле

Новости

В январе-апреле 2023 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила около 4,8 млн тонн. Это на 33,7 % выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на треть в январе-апреле

За 4 месяца 2023 года погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 1,8 млн тонн (+61,7% к январю-апрелю 2022 года);
- химических и минеральных удобрений – 845 тыс. тонн (+32,6%);
- зерна – 762 тыс. тонн (рост в 2 раза);
- черных металлов – 449 тыс. тонн (+26,3%);
- цемента – 303 тыс. тонн (+30,3%);
- строительных грузов – 116 тыс. тонн (+46,4%);
- жмыхов – 102 тыс. тонн (-33%);
- промышленных товаров народного потребления –43 тыс. тонн (-3%);
- лома чёрных металлов – 31,4 тыс. тонн (-5,2%).