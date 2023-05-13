Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на треть в январе-апреле
В январе-апреле 2023 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила около 4,8 млн тонн. Это на 33,7 % выше показателя за аналогичный период прошлого года.
За 4 месяца 2023 года погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 1,8 млн тонн (+61,7% к январю-апрелю 2022 года);
- химических и минеральных удобрений – 845 тыс. тонн (+32,6%);
- зерна – 762 тыс. тонн (рост в 2 раза);
- черных металлов – 449 тыс. тонн (+26,3%);
- цемента – 303 тыс. тонн (+30,3%);
- строительных грузов – 116 тыс. тонн (+46,4%);
- жмыхов – 102 тыс. тонн (-33%);
- промышленных товаров народного потребления –43 тыс. тонн (-3%);
- лома чёрных металлов – 31,4 тыс. тонн (-5,2%).