Саратовские предприниматели смогут получить услугу по содействию в разработке сайтов

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Наличие функционального сайта или лендинговой страницы является ключевым моментом в этапе развития бизнеса, позволяющим наиболее эффективно использовать доступные каналы продвижения и увеличения продаж на пути предпринимателя.Качественный сайт или интернет-магазин - довольно затратная статья расходов для бизнеса, поэтому благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» услуга оказывается на условиях софинансирования, в рамках которой Центр поддержки предпринимательства оплачивает половину стоимости заявленных работ.Воспользовавшись услугой, предприниматели смогут сэкономить свои расходы и направить на другие статьи развития своего бизнеса. Срок подачи заявок на получение услуги до 19 мая.Получить справочную информацию можно по телефону 8 (800) 301-43-64 горячей линии Центра «Мой бизнес».