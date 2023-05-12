12 Мая 2023 ПЯТНИЦА
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Саратовские предприниматели смогут получить услугу по содействию в разработке сайтов

Новости


Центр “Мой бизнес” запустил приём заявок на услугу по содействию в разработке сайтов, лендингов и интернет-магазинов для предпринимателей. Об этом сообщает министерство экономического развития области.

Наличие функционального сайта или лендинговой страницы является ключевым моментом в этапе развития бизнеса, позволяющим наиболее эффективно использовать доступные каналы продвижения и увеличения продаж на пути предпринимателя.

Качественный сайт или интернет-магазин - довольно затратная статья расходов для бизнеса, поэтому благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» услуга оказывается на условиях софинансирования, в рамках которой Центр поддержки предпринимательства оплачивает половину стоимости заявленных работ.

Воспользовавшись услугой, предприниматели смогут сэкономить свои расходы и направить на другие статьи развития своего бизнеса. Срок подачи заявок на получение услуги до 19 мая.

Получить справочную информацию можно по телефону 8 (800) 301-43-64 горячей линии Центра «Мой бизнес».