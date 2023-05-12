«Туриада – 2023» расширяет международный формат

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С 15 по 19 мая 2023 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» (Саратовская область) пройдет десятый юбилейный Спортивно-туристский лагерь «Туриада». Окружной проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.В этом году на «Туриаду» соберутся порядка 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Гостями «Туриады» станут иностранные спортсмены – команды из Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное и командное первенство), а также конкурс туристских маршрутов, в рамках которого сильнейший участник получит грант в размере 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию тура по маршруту-победителю конкурса.Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. В общий зачет «Туриады» также войдут результаты Первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, прошедшего в марте 2023 года в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме.Оценивать участников будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.18 мая состоится торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этот день будут проведены командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции, по итогам которой победителю будет вручен Кубок ПФО, командная смешанная эстафета «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций и презентация туристских маршрутов от команд – победителей в конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута на территории ПФО».«Туриада» – комплексное мероприятие, направленное на выявление лучших спортсменов-туристов округа и пропаганду туризма, как позитивной формы культурного досуга. Лагерь проводится в целях формирования у молодежи регионов округа ценностей здорового образа жизни и патриотизма посредством вовлечения в занятия спортивным туризмом.