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В посёлке Духовницком Саратовской области прошли встречи с саратовскими воинами СВО

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События состоялись в Духовницком Доме творчества (в музее и кинозале). Фестивальные мероприятия начались встречей с родными участников специальной военной операции из Духовницкого района. Наталья Козлова (мама мобилизованного Ильи Козлова) и Светлана Шибкова (супруга мобилизованного Анатолия Шибкова) пообщались с журналистами, общественниками, Главой Духовницкого муниципального района Сергеем Вербиным.

В посёлке Духовницком Саратовской области прошли встречи с саратовскими воинами СВО

В семье Козловых мужчины являются настоящими защитниками, патриотами своей малой Родины. Глава семьи Александр в 1980-1982 годах участвовал в военных действиях на территории республики Афганистан. Сын Илья отслужил действительную службу, а когда получил повестку в рамках частичной мобилизации, не раздумывая решил встать на защиту России. Родные с пониманием приняли решение сына, хотя очень волновались и волнуются за него до сих пор. Наталья Козлова, вспоминая послевоенную жизнь своего супруга, хочет, чтобы участников СВО ни в коем случае не забыли, как когда-то воинов-интернационалистов. Сейчас Илья находится в зоне специальной операции, но недавно он побывал в отпуске дома. Настрой у Саратовского воина позитивный.

Анатолий и Светлана Шибковы воспитывают двух дочерей. Младшая родилась в октябре минувшего года, когда её папа был уже призван на военную службу по частичной мобилизации. В феврале 2023 года Анатолий приезжал в отпуск, чтобы встретиться со своей семьёй и увидеть маленькую дочку. Светлана рассказала – муж был уверен, что его призовут, говорил, если повестки не будет – пойдёт добровольцем. Анатолий и Светлана стараются постоянно поддерживать связь. Муж успокаивает её, хотя Светлана знает о ежедневной тяжёлой работе наших защитников на фронте.

Женщины обратили внимание, что их близкие стали участниками СВО не из-за денег, а чтобы война не пришла в наши дома.

С. Вербин рассказал историю семьи Уваровых, в которой сразу трое участников СВО. 3 родных брата Алексей, Василий и Николай призваны на военную службу по частичной мобилизации. У каждого есть семьи, Алексей уже дважды дед, но мужчины встали на защиту России. Несколько дней назад они побывали в отпуске в родных местах.

Мероприятия продолжились праздником-концертом в честь Саратовских воинов специальной военной операции в переполненном кинозале «Победа». Духовницкий район направил на защиту Родины более 70 бойцов.

Участники праздника ознакомились с дополненной мультимедийной выставкой «Портреты Саратовских героев СВО», которая демонстрировалась перед началом мероприятия на экране. На фотографиях представлены саратовцы, удостоенные за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Для жителей области каждый защитник – настоящий герой. Выставка пополняется в процессе реализации проекта «Фестиваль героев».

Гостей и зрителей поприветствовал Глава Духовницкого муниципального района С. Вербин. Для семей участников специальной военной операции и жителей района выступили артисты из Саратова и Духовницкого.

В финале мероприятии прошла первая акция «Благодарность героям» проекта «Фестиваль героев» со съёмками видеопосланий воинам-освободителям. Все желающие с помощью мобильной видеогруппы, находящейся в фойе, записали видеоролики со своими словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Эти краткие видео рассылаются через мессенджеры бойцам на передовую, их родным, специальные видео со словами народной поддержки будут направлены семьям погибших героев. Все видеооткрытки также можно найти на официальном ресурсе проекта фестивальгероев64.рф в интернете и в социальных медиа «Фестиваля героев» «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Rutube.

Завершились праздничные мероприятия в Духовницком поздравлениями с предстоящим Днём Великой Победы.