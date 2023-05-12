Федеральный проект «Билет в будущее» приглашает саратовских школьников в Профиград
Спланировать путешествие, вырастить урожай, построить новую школу и даже взять деньги в банке на развитие районов можно в онлайн-городе Профиград.
Новую точку на виртуальной карте страны специально для школьников создал федеральный проект «Билет в будущее». Профиград — первый профориентационный онлайн-город в России, где мечты становятся профессиями. Попасть в него можно по ссылке: https://profigrad.bvbinfo.ru
В первом профориентационном онлайн Профиграде девять районов, которые отражают ключевые экономические направления: от индустриального до аграрного. Город активно развивается, и в скором времени появятся новые кварталы для будущих жильцов. Сейчас все силы направлены на создание социальной инфраструктуры: построены школы, завод, Профибанк и больница, полицейский участок. Каждую неделю в Профиграде проходят новые задачи для жителей в форматах игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб. Подросток, желающий стать участником проекта, может оказаться на месте специалистов различных направлений и внести вклад в претворение Профиграда в передовой город России. Миссия нового города — помочь каждому подростку найти свой путь в жизни с помощью проверенных научных, социальных, цифровых методик и инструментов проекта «Билет в будущее».
«Можно с уверенностью сказать, что Профиград претендует на звание первого подобного проекта, нацеленного на продвижение профориентации среди молодежи с использованием понятной и яркой игровой механики. Мы создаем онлайн-столицу профессий. Будем выбирать игровую валюту, придумаем профориентационные «читы», найдем толкового сити-менеджера, пригласим стать профиградцами известных людей и вместе с сотнями тысяч участников проекта «Билет в будущее» откроем для себя возможности нацпроекта «Образование», – сообщает пресс-служба проекта.
В цифровом городе место найдется каждому. Уже сегодня можно попробовать свои силы в роли менеджера по туризму, чтобы помочь молодой семье спланировать путешествие, или побывать на месте агронома и вырастить урожай. С помощью квестов, разного рода активностей, увлекательного цифрового контента школьники-горожане каждую неделю узнают об интересных направлениях, профессиях и их месте в системе идеального города. Скоро будут доступны для исследования более 400 профессий.
За 10 дней с момента открытия Профиград принял уже более 16 000 участников.