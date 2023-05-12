Расписание поезда Тарханы-Россоша изменится
Расписание пригородного поезда Тарханы – Россоша в Саратовской области изменится с 11 по 22 мая в связи с ремонтно-путевыми работами.
На перегоне Овражная – Семеновский Саратовского региона ПривЖД пройдут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим частично изменится график движения пригородных поездов, следующих по маршрутам:
- Тарханы – Россоша (11,12,14 и 21 мая);
- Россоша – Тарханы (12,13,15,20 и 22 мая).
Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.
На перегоне Овражная – Семеновский Саратовского региона ПривЖД пройдут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим частично изменится график движения пригородных поездов, следующих по маршрутам:
- Тарханы – Россоша (11,12,14 и 21 мая);
- Россоша – Тарханы (12,13,15,20 и 22 мая).
Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.