Расписание поезда Тарханы-Россоша изменится

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На перегоне Овражная – Семеновский Саратовского региона ПривЖД пройдут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим частично изменится график движения пригородных поездов, следующих по маршрутам:- Тарханы – Россоша (11,12,14 и 21 мая);- Россоша – Тарханы (12,13,15,20 и 22 мая).Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.