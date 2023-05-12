12 Мая 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 11 мая
Саратовские предприниматели смогут получить услугу по содействию в разработке сайтов
17:55 | 11 мая
Объявлены имена лауреатов-победителей «Национальной бизнес-премии 2023: Топ-20 успешных проектов»
17:51 | 11 мая
«Туриада – 2023» расширяет международный формат
15:00 | 11 мая
В посёлке Духовницком Саратовской области прошли встречи с саратовскими воинами СВО
14:01 | 11 мая
Саратовские врачи напоминают, как уберечься от заболеваний, передающихся половым путём
13:01 | 11 мая
Федеральный проект «Билет в будущее» приглашает саратовских школьников в Профиград
12:46 | 11 мая
Результаты первого рейтинга брендов индустрии домашних животных обнародовал «Зооинформ»
12:02 | 11 мая
Расписание поезда Тарханы-Россоша изменится
11:03 | 11 мая
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10:00 | 11 мая
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Расписание поезда Тарханы-Россоша изменится

Новости
Расписание пригородного поезда Тарханы – Россоша в Саратовской области изменится с 11 по 22 мая в связи с ремонтно-путевыми работами.
Расписание поезда Тарханы-Россоша изменится

На перегоне Овражная – Семеновский Саратовского региона ПривЖД пройдут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим частично изменится график движения пригородных поездов, следующих по маршрутам:
- Тарханы – Россоша (11,12,14 и 21 мая);
- Россоша – Тарханы (12,13,15,20 и 22 мая).
Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.