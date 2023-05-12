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Год педагога и наставника: патриотическому воспитанию молодежи уделяется особое внимание

Новости


2023 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. В социозащитных учреждениях области традиционно уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодого поколения.
Год педагога и наставника: патриотическому воспитанию молодежи уделяется особое внимание

Социальные педагоги и психологи центров «Семья», работники реабилитационных организаций и учреждений соцобслуживания привлекают ребят к участию в социально значимых акциях и проектах, рассказывают о подвигах героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

В дни майских праздников ребята вместе с наставниками посещали ветеранов на дому, помогали в благоустройстве памятников и обелисков, а также собирали посылки на фронт и писали письма военнослужащим.

Вместе с тем, к патриотическим мероприятиям привлекаются и ребята социально-оздоровительных центров. Так, получатели социальных услуг отделения «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Волжские зори» стали участниками акции «Мы о войне стихами говорим». Ребята учили стихи и песни о войне, а также приняли участие в конкурсе детского рисунка «День Великой Победы! Я помню! Я горжусь!».

Интересным мероприятием для детей, посещающих центр социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района, стала военно-спортивная игра «Зарница». Ребята оказывали первую медицинскую помощь, участвовали в викторине на военную тематику, проверяли свою физическую подготовку, преодолевая полосу препятствий. В конце праздника всех ждала полевая кухня с «фронтовой» кашей.

«Очень важно донести до подрастающего поколения главные ценности - любовь к родному краю, уважение к истории и культуре своей страны, гордость за героев-соотечественников. Ребятам нравятся мероприятия такого рода, и они с удовольствием принимают в них участие», - отмечают педагоги.