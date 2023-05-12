В ТЮЗе пройдет премьера дипломного спектакля мастерской Игоря Баголея

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13 и 14 мая в Саратовском театре юного зрителя им. Ю. П. Киселева состоится премьера спектакля студентов 3-го курса театрального института СГК имени Л. В. Собинова «Таланты и поклонники». Символично, что заключительной премьерой театрального сезона стала постановка по пьесе Александра Островского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в 2023 году.«Ставить с данным курсом пьесу «Таланты и поклонники» мы не планировали. Инициативу проявили сами студенты, они принесли ее для работы с отрывками из классической драматургии, – рассказала мастер курса и режиссер спектакля Любовь Баголей. – Но во время разбора оказалось, что студентам интересен этот материал, важны проблемы, которые поднимаются в пьесе».В центре внимания спектакля – вечные вопросы: что такое талант, что такое провинциальный театр и кто такие поклонники. Это история о театре, таком, каким его не видят зрители: закулисные интриги, мечты о славе и зависть. Здесь перед всеми стоит непростой выбор – сохранить свое достоинство или принять правила жестокой игры в театр и получить желаемое.«Мне кажется, что это самое любопытное – посмотреть, из чего получаются настоящие артисты. Конечно в сравнении с профессиональными актерами саратовского ТЮЗа, студенты и выглядят иногда менее убедительно, но в них есть самое главное, чем заражается зритель: это мощная энергия, яркая эмоциональность, отчаянное погружение в предлагаемые обстоятельства пьесы».Художественный руководитель постановки – заслуженный артист РФ Игорь Баголей. Режиссер – Любовь Баголей.Над постановкой также работают художник Ольга Колесникова, художник по свету Максим Шлыков, консультант по хореографии Ирина Борисова. Хореограф – студентка мастерской засл. арт. РФ Игоря Баголея Милана Делавер. С 16 лет (16+)