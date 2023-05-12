«Единый день безопасности» прошел в Саратовской области

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Так, в детском саду № 19 г. Саратова во всех группах проходят мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, на изучение и закрепление правил безопасного поведения в различных ситуациях.Ребята младшей группы помогали героям сказок «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Гуси–лебеди» и «Жихарка» разобраться в таких ситуациях, как «Один дома» и «Общение с незнакомыми». Ребята закрепили знания о том, что нужно слушаться родителей, посторонним людям дверь открывать нельзя, на улице во время прогулки нужно быть внимательным и далеко от взрослых уходить нельзя.Воспитанники разновозрастной группы закрепили знания по теме «Моя безопасность дома». Ребята отгадывали загадки про опасные предметы, говорили о правилах безопасного поведения дома: не залезать на окно, не включать газовую плиту, не пользоваться утюгом без присмотра взрослых, не играть со спичками.Воспитанники подготовительной группы беседовали на тему «На воде, на солнце…». Ребята выяснили, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, если соблюдать определённые правила безопасности. Свои размышления они выразили в рисунках на тему занятия.