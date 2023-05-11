О важных периодах жизни Москвы рассказала завершившаяся фотовыставка памяти Юрия Лужкова

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Организовал ее Фонд Юрия Лужкова при поддержке ГАУК г. Москвы «ГМЗ "Кузьминки-Люблино"». Фотовыставка посвящена большому периоду из жизни Москвы и москвичей, когда мэром города был Юрий Михайлович Лужков. В столице за это время было сделано немало важнейших преобразований, повлиявших не только на развитие города, но и всей страны.Размещенные на 20 стендах архивные и современные фотографии столицы свидетельствовали о каком-то определенном проекте или событии. Это не только реконструкция архитектурных памятников, воссоздание парков, проведение городских праздников, развитие городской транспортной инфраструктуры, включая МКАД и первые участки Третьего транспортного кольца, но и возведение доступного жилья, школ, детских садов, больниц и поликлиник, театров и стадионов, многое другое.Отдельный стенд рассказывал об истории парка, который был основан в XIV веке и долгое время назывался «Садовники». С 21 сентября 2021 года он стал носить имя Юрия Лужкова – в день 85-летия со дня рождения экс-мэра такое решение приняло Правительство Москвы.Фотовыставка завершилась незадолго до важного для столицы дня. Согласно закону, утвержденному в 2004 году Ю.М. Лужковым, 6 мая город каждый год празднует День герба и флага города Москвы. Православные верующие в этот же день чтят память святого великомученика Георгия Победоносца – святого покровителя столицы России и ангела-хранителя Юрия.С парком имени Юрия Лужкова одну границу имеет музей-заповедник «Коломенское». В память о вкладе Ю.М. Лужкова в развитие этой старинной усадьбы рядом с восстановленными по инициативе Юрия Михайловича яблоневыми и грушевыми садами стоит мемориальный камень.