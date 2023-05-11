К ветеранам приехал патриотический кортеж

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Это совместная акция ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»», ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» и АРМК «Софит». В течение дня адресно, лично были поздравлены 15 ветеранов и участников Великой Отечественной войны.Около дома каждого ветерана звучала аудиозапись с текстом, о том что, в этом доме проживает ветеран/участник ВОВ, с краткой биографией и перечислением боевых заслуг.В честь ветерана транслировались песни на военную тематику.Концертная программа состоялась прямо во дворах, где они проживают, в которой принимали участие лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов: Павел Иванов, Вероника Блинова, Владислав Родзаевский и Елена Алешкина. К поздравлениям присоединились соседи ветеранов и горожане от мала до велика.Все ветераны встречали праздничный патриотический кортеж с глубокой радостью и теплом! Искренне улыбались и были счастливы такому персональному вниманию.