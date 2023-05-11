В области посеян первый миллион га яровых культур

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Лидерами по яровому севу являются Питерский (79,0 %), Балашовский (68,1%), Петровский и Энгельсский (по 67,6%), Романовский (66,9%), Новобурасский (66,7%) муниципальный районы.В Ртищевском, Екатериновском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Духовницком и Краснокутском районах посеяно больше половины запланированных площадей.Сев зерновых и зернобобовых культур завершен в Советском и Дергачевском районах яровой пшеницы - в Романовском, Турковском, Петровском, Татищевском, Балтайском, Новобурасском, Гагаринском, Ивантеевском, Пугачевском, Краснокутском, Советском, Энгельсском, Дергачевском, Озинском, Перелюбском, Питерском муниципальных районах.Сев ячменя на правом берегу завершили аграрии Романовского и Татищевского районов, на левом – Пугачевского, Советского, Энгельсского, Питерского районов.