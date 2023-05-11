В области посеян первый миллион га яровых культур
В области посеян первый миллион га яровых культур: по состоянию на 10 мая яровой сев проведен на площади 1192 тыс. га, или 42% от плана.
Лидерами по яровому севу являются Питерский (79,0 %), Балашовский (68,1%), Петровский и Энгельсский (по 67,6%), Романовский (66,9%), Новобурасский (66,7%) муниципальный районы.
В Ртищевском, Екатериновском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Духовницком и Краснокутском районах посеяно больше половины запланированных площадей.
Сев зерновых и зернобобовых культур завершен в Советском и Дергачевском районах яровой пшеницы - в Романовском, Турковском, Петровском, Татищевском, Балтайском, Новобурасском, Гагаринском, Ивантеевском, Пугачевском, Краснокутском, Советском, Энгельсском, Дергачевском, Озинском, Перелюбском, Питерском муниципальных районах.
Сев ячменя на правом берегу завершили аграрии Романовского и Татищевского районов, на левом – Пугачевского, Советского, Энгельсского, Питерского районов.