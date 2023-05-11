В Саратове прошел бронепробег, приуроченный ко Дню Победы
9 мая в Саратове прошел бронепробег «Марш Победы».
Участники посетили места боевой славы, где возложили цветы к мемориалам павших советских воинов и почтили память защитников Отечества минутой молчания.
В составе бронеколонны прошли БТР-80пб, БРДМ-2, бронеавтомобиль «ТИГР», «КАМАЗ» и более 15 легковых автомобилей.
Региональное движение «Жены Героев» организовало автопробег от памятника военной медсестре, в котором приняло участие 35 машин.
Автоколонну возглавили ретро-автомобили с участниками в военной форме времен Великой Отечественной войны.
Автомобили были украшены копиями Знамени Победы, триколорами, флагами родов войск Вооруженных Сил, буквами «Z» и «V», а также портретами участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
В завершение на Театральной площади участники конкурса «Знаменосцы Победы» развернули 20 метровую копию Знамени Победы.