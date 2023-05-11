11 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
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Министерство здравоохранения области представит регион на всероссийском форуме в Москве

Новости

В этом году исполняется 20 лет крупнейшей российской некоммерческой организации «Лига здоровье нации», ставящей своей целью пропаганду и развитие здорового образа жизни, социальное партнёрство на благо совершенствования здоровья во всех формах.


Крупнейшим мероприятием, проводимым Лигой, является всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветание России», который состоится в мае текущего года в Москве.
Министерство здравоохранения Саратовской области уже более 10 лет активно сотрудничает с Лигой и является постоянным участником форума.

В этом году основной темой мероприятия стала «Здоровье и качество жизни граждан – в центре национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Делегация минздрава Саратовской области примет участие в форуме по приглашению президента «Лиги здоровья нации», директора «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, академика РАН Лео Бокерия.

На этой площадке ежегодно обсуждаются важнейшие вопросы в сфере здравоохранения, улучшения демографической ситуации, мероприятия по развитию здоровьесберегающей среды, охране здоровья населения, борьбе с социально значимыми заболеваниями, популяризации физической культуры и спорта.

Программа форума включает тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку технологий, продуктов и услуг.