Названы самые высокооплачиваемые отрасли саратовской промышленности

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В обрабатывающей промышленности отличились высокотехнологичные отрасли машиностроения, химии и нефтехимии, металлургия.В пятерке лидеров: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где средняя зарплата достигла 74,4 тыс. рублей, производство химвеществ и химпродуктов - 64,97 тыс. рублей, производство кокса и нефтепродуктов - 63,2 тыс. рублей, металлургия - 58,87 тыс. рублей, производство электрооборудования - 56,48 тыс. рублей.Такие цифры сложились по итогам первых двух месяцев 2023 года. При этом наибольший рост зарплат отмечен на предприятиях, производящих электрооборудование: +64,5% к аналогичным месяцам прошлого года.На предприятиях, осуществляющих транспортирование по трубопроводам, средняя зарплата за это же время составила 74,47 тыс. руб., или на 17% больше соответствующего периода прошлого года.