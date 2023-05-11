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Садоводы смогут получать субсидии

Новости
Садоводы области смогут получать субсидии на закладку садов только при условии использования отечественных саженцев
Садоводы смогут получать субсидии

Садоводы области смогут получать субсидии на закладку садов только при условии использования отечественных саженцев

В минсельхозе области продолжается отбор заявителей на предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники. Отбор продлится до 19 мая т.г.

Заявочная документация принимается до 19 мая в отделе развития растениеводства регионального минсельхоза (г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. № 508, 511) в рабочее время с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Образец заявления и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства». Здесь же можно ознакомиться с условиями участия в отборе.

Между тем, со второго полугодия текущего года садоводы РФ смогут получать субсидии на закладку садов при условии, если используют для этого только отечественные саженцы. Об этом 3 мая сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на сессии по садоводству в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

По словам представителя Минсельхоза, эта работа ведется по поручению президента РФ о том, что «субсидии на закладку многолетних насаждений целесообразно представлять только в том случае, если используется отечественный посадочный материал». Как подчеркнул Некрасов, в сегодняшних условиях очень важно, чтобы в России сформировалась собственная отечественная база посадочного материала и питомников.