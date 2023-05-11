Садоводы смогут получать субсидии

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Садоводы области смогут получать субсидии на закладку садов только при условии использования отечественных саженцевВ минсельхозе области продолжается отбор заявителей на предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники. Отбор продлится до 19 мая т.г.Заявочная документация принимается до 19 мая в отделе развития растениеводства регионального минсельхоза (г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. № 508, 511) в рабочее время с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.Образец заявления и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства». Здесь же можно ознакомиться с условиями участия в отборе.Между тем, со второго полугодия текущего года садоводы РФ смогут получать субсидии на закладку садов при условии, если используют для этого только отечественные саженцы. Об этом 3 мая сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на сессии по садоводству в рамках Кавказской инвестиционной выставки.По словам представителя Минсельхоза, эта работа ведется по поручению президента РФ о том, что «субсидии на закладку многолетних насаждений целесообразно представлять только в том случае, если используется отечественный посадочный материал». Как подчеркнул Некрасов, в сегодняшних условиях очень важно, чтобы в России сформировалась собственная отечественная база посадочного материала и питомников.