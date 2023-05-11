Для ветерана Николая Сомова устроили парад под окнами дома

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Зампред лично поздравил ветерана, труженика тыла, офицера Николая Семеновича Сомова. Для ветерана был организован мини-парад и концерт под окнами его дома. Юнармейский отряд, заслуживший звание лучшего в Саратовской области, прошел строем во дворе дома. А ученики и преподаватели лицея «Солярис» исполнили песни военных лет и станцевали «Вальс Победы».Николай Семенович во время войны, будучи 12-летней мальчишкой, усердно трудился в тылу. После окончания войны поступил в Бакинское зенитное военное училище, служил в Австрии и Батуми, посвятив большую часть жизни военной службе. В Саратове он многие годы работал военным строителем, восстанавливая город. Сегодня Николаю Семеновичу 94 года, но, несмотря на возраст, он сохраняет оптимизм благодаря дисциплине и трудолюбию.В лице Николая Сомова Павел Мигачев поздравил всех ветеранов: «От всей души поздравляю Вас с Днём Победы! Это священный для каждого жителя нашей страны праздник. В этот день с глубоким почтением и огромной благодарностью вспоминаем тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, их стойкость и самоотверженность.Благодарим вас за вклад в Победу, который вы внесли! Военные строители с честью выполняли свой долг. В послевоенное время их добросовестность и профессионализм позволяли успешно справляться с любым порученным делом: в кратчайшие сроки было восстановлено народное хозяйство, построены командные пункты, космодромы, полигоны, аэродромы и крупные порты. Искренне благодарим вас за смелость и героизм! Крепкого здоровья, силы духа и мира!». Ветерана поздравили и жители его дома. За чашкой чая Николай Семенович рассказал юнармейцам и членам Молодежного Правительства области истории из своей жизни.Сегодня наши земляки смело сражаются в спецоперации. «В преддверии праздника с гордостью узнал, что сын моего коллеги участвует в спецоперации. Поэтому посчитал своим долгом лично поздравить Дмитрия с 9 Мая, - поделился Павел Мигачев. - Связались с ним по видеосвязи, поговорили. Мы всегда готовы подставить плечо. В лице Дмитрия хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу Родину и вносит свой вклад в будущую Победу!»