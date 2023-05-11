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В парке Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне саратовцев

Новости

Вчера на Соколовой горе прошло торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Более тысячи саратовцев пришли почтить память павших земляков, отправившихся на фронт защищать свою Родину и свой народ.

В парке Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне саратовцев

«Каждый день, каждый час с 41-го по 45-й наши воины совершали подвиг, двигаясь к Победе. 78 лет назад советские солдаты подняли Красное знамя над рейхстагом. Итог Победы – освобождение мира от величайшего зла нацизма. Этот перелом совершили наши деды и прадеды - ради нас с вами, ради будущего детей.

На фронт отправились 680 тысяч саратовцев. Они прошли через самое пекло войны: битву за Москву, Сталинград и Курск, освобождение Белоруссии и Украины, взятие Берлина. И всегда их поддерживал надежный тыл, родной дом, земляки, которые день и ночь трудились для фронта.

В парке Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне саратовцев

Мы помним всех, кто сражался на передовой, снабжал армию оружием и продовольствием. Всех, кто не вернулся и всех, кто выстоял. И сегодня, когда нацизм вновь поднял голову, видим, какими выросли наследники победителей. Сейчас наши ребята бьют неонацистов на земле, где воевали их прадеды.

Новые испытания в очередной раз показывают, что мы едины и нас не сломить. Как сказал Президент Владимир Путин, наша победа неизбежна! Так было в Великую Отечественную, так будет и сейчас.
С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!» - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

В парке Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне саратовцев

После он вместе с ветеранами и горожанами возложил цветы к Вечному огню, памятнику «Скорбящая», мемориальным комплексам «Журавли» и «Землякам, погибшим в локальных войнах».

После в Музее боевой и трудовой славы глава региона ознакомился с выставками «Брестская крепость. Памятник мужеству» и «Четыре флота – четыре оплота России».

В течение праздничного дня на Соколовой горе для ветеранов, жителей и гостей города были организованы праздничные концертные программы, полевая кухня.