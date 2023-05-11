Юные казаки стали участниками патриотической акции
Воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти Святого Георгия Победоносца – покровителя Вооруженных Сил России и Волжского казачьего войска.
Мероприятие походило в Парке Победы на Соколовой горе.
Юные казаки стали участниками акции «Георгиевская ленточка»: они не только раздавали ленточки гостям мероприятия, но и делились с ними знаниями по истории этого символа Мужества и Доблести.
Ребята приняли участие в церемонии занесения имен погибших в ходе СВО на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Мероприятие походило в Парке Победы на Соколовой горе.
Юные казаки стали участниками акции «Георгиевская ленточка»: они не только раздавали ленточки гостям мероприятия, но и делились с ними знаниями по истории этого символа Мужества и Доблести.
Ребята приняли участие в церемонии занесения имен погибших в ходе СВО на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».