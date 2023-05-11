Юные казаки стали участниками патриотической акции

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Мероприятие походило в Парке Победы на Соколовой горе.Юные казаки стали участниками акции «Георгиевская ленточка»: они не только раздавали ленточки гостям мероприятия, но и делились с ними знаниями по истории этого символа Мужества и Доблести.Ребята приняли участие в церемонии занесения имен погибших в ходе СВО на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».