Жители и гости Энгельса стали зрителями и участниками народных гуляний в городском парке «Покровский»
На трех концертных площадках коллективы Домов культуры «Искра», «Ударник», «Покровский» и «Мелиоратор» предложили вниманию зрителей яркие творческие номера.
Энгельсские прикладники представили горожанам сувенирную продукцию на стендах в аллеях.
Молодёжь провела патриотическую акцию «Фронтовой хлеб».
В этот прохладный майский день пришлась кстати горячая солдатская каша, предложенная участникам праздничных гуляний на полевых кухнях.
Вечернюю праздничную эстафету в парке продолжат выступления оркестров учреждений культуры Энгельсского района.