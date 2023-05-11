11 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:48 | 10 мая
О важных периодах жизни Москвы рассказала завершившаяся фотовыставка памяти Юрия Лужкова
18:00 | 10 мая
К ветеранам приехал патриотический кортеж
17:00 | 10 мая
В области посеян первый миллион га яровых культур
16:01 | 10 мая
Министерство здравоохранения области представит регион на всероссийском форуме в Москве
15:00 | 10 мая
Названы самые высокооплачиваемые отрасли саратовской промышленности
14:01 | 10 мая
Садоводы смогут получать субсидии
13:02 | 10 мая
Для ветерана Николая Сомова устроили парад под окнами дома
12:03 | 10 мая
В парке Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне саратовцев
11:45 | 10 мая
В Саратове открылось единственное в области отделение острых отравлений
11:23 | 10 мая
В Саратове прошел бронепробег, приуроченный ко Дню Победы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Трагедия в городском парке Саратова: погибли двое людей

Новости
Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей повлекших по неосторожности смерть двух лиц
Трагедия в городском парке Саратова: погибли двое людей




По данным следствия, 9 мая в дневное время в Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького города Саратова на граждан упало дерево. В результате падения пострадали пятеро граждан, двое из которых погибли на месте, среди погибших 9-летняя девочка и 80-летняя женщина.

Пострадавших детей доставили в клиническую больницу имени Миротворцева в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у младшей пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, у старшей - перелом ключицы без смещения и ссадину правой поясничной области. После оказания необходимой помощи представители детей от госпитализации отказались, назначено амбулаторное лечение.

Женщина с телесными повреждениями в состоянии средней степени тяжести доставлена в 1-ю горбольницу. О полученных ею травмах не сообщается.

Как пояснили в мэрии, по поручению главы города Лады Мокроусовой на место трагедии выехали и. о. заместителя главы администрации по социальной сфере Александр Пажитнев, глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов, начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Сергей Егунов.

Городской парк культуры и отдыха имени Горького находится в долгосрочной аренде у ООО «Квартал».

«Организация-арендатор обязана обеспечивать содержание зеленых насаждений, включающее обследование, санитарную обрезку и т. д.», - сообщили в администрации.


Напомним, о трагедии в горпарке стало известно 9 мая в 14:35. По поручению губернатора Романа Бусаргина на место был направлен начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. Минздраву поручено организовать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.