Трагедия в городском парке Саратова: погибли двое людей

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По данным следствия, 9 мая в дневное время в Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького города Саратова на граждан упало дерево. В результате падения пострадали пятеро граждан, двое из которых погибли на месте, среди погибших 9-летняя девочка и 80-летняя женщина.Пострадавших детей доставили в клиническую больницу имени Миротворцева в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у младшей пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, у старшей - перелом ключицы без смещения и ссадину правой поясничной области. После оказания необходимой помощи представители детей от госпитализации отказались, назначено амбулаторное лечение.Женщина с телесными повреждениями в состоянии средней степени тяжести доставлена в 1-ю горбольницу. О полученных ею травмах не сообщается.Как пояснили в мэрии, по поручению главы города Лады Мокроусовой на место трагедии выехали и. о. заместителя главы администрации по социальной сфере Александр Пажитнев, глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов, начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Сергей Егунов.Городской парк культуры и отдыха имени Горького находится в долгосрочной аренде у ООО «Квартал».«Организация-арендатор обязана обеспечивать содержание зеленых насаждений, включающее обследование, санитарную обрезку и т. д.», - сообщили в администрации.Напомним, о трагедии в горпарке стало известно 9 мая в 14:35. По поручению губернатора Романа Бусаргина на место был направлен начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. Минздраву поручено организовать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.