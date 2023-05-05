5 Мая 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 05 мая
У стелы «Город трудовой доблести» юные саратовцы танцевали вальс
17:00 | 05 мая
Замминистра природных ресурсов РФ подтвердил необходимость строительства очистных сооружений в Саратове
16:00 | 05 мая
В ГУЗ СО «Саратовская РБ» поступила партия вакцины «Превенар-13».
14:42 | 05 мая
Молодые предприниматели могут обучиться бизнесу и получить грант на развитие
13:30 | 05 мая
В микрорайоне "Звезда" идут последние приготовления к открытию новой поликлиники
12:35 | 05 мая
В Саратове прошла церемония посвящения в казаки
12:02 | 05 мая
Саратовский театр оперы и балета покажет бесплатный концерт ко Дню Победы
11:02 | 05 мая
Миллионный пассажир совершил поездку в саратовской электричке
10:00 | 05 мая
В Региональном центре «Молодежь плюс» открылась «Стена Памяти»
09:00 | 05 мая
Саратовцы увидят сериал, набравший «ВКонтакте» более 4 000 000 просмотров
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

У стелы «Город трудовой доблести» юные саратовцы танцевали вальс

Новости

В преддверии празднования Великой Победы в сквере Заводского района у стелы «Город трудовой доблести» прошел финальный этап патриотической акции «Память в танце. Случайный вальс», посвященной Дню воинской славы России – 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
У стелы «Город трудовой доблести» юные саратовцы танцевали вальс

Перед началом акции под песни военных лет воспитанники объединений Регионального центра допризывной подготовки молодежи вручали ветеранам, школьникам, жителям Саратова георгиевские ленточки.

Воспитанники объединений «Восторг», Карамель», «Пламя», «Витязь» Регионального центра допризывной подготовки молодежи и школьники танцевали под музыкальную композицию композитора М. Фрадкина на стихи Е. Долматовского «Случайный вальс».