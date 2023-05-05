У стелы «Город трудовой доблести» юные саратовцы танцевали вальс
В преддверии празднования Великой Победы в сквере Заводского района у стелы «Город трудовой доблести» прошел финальный этап патриотической акции «Память в танце. Случайный вальс», посвященной Дню воинской славы России – 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Перед началом акции под песни военных лет воспитанники объединений Регионального центра допризывной подготовки молодежи вручали ветеранам, школьникам, жителям Саратова георгиевские ленточки.
Воспитанники объединений «Восторг», Карамель», «Пламя», «Витязь» Регионального центра допризывной подготовки молодежи и школьники танцевали под музыкальную композицию композитора М. Фрадкина на стихи Е. Долматовского «Случайный вальс».