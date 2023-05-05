У стелы «Город трудовой доблести» юные саратовцы танцевали вальс

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Перед началом акции под песни военных лет воспитанники объединений Регионального центра допризывной подготовки молодежи вручали ветеранам, школьникам, жителям Саратова георгиевские ленточки.Воспитанники объединений «Восторг», Карамель», «Пламя», «Витязь» Регионального центра допризывной подготовки молодежи и школьники танцевали под музыкальную композицию композитора М. Фрадкина на стихи Е. Долматовского «Случайный вальс».