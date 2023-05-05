Замминистра природных ресурсов РФ подтвердил необходимость строительства очистных сооружений в Саратове

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Напомним, Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы заявил о необходимости строительства в Саратове очистных на ливневом коллекторе. По нему в Волгу поступает ливневый сток со всех улиц в центральной части города.На совещании Павел Барышев подтвердил необходимость строительства очистных сооружений. По его словам, отсутствие очистки ливневых стоков – серьёзная проблема для всей Саратовской агломерации.Регион разработал проект строительства очистных сооружений. Участок под их размещение выделен и передан в областную собственность.В ближайшее время проект планируется проанализировать в Москве, при необходимости – актуализировать его.Параллельно с этим необходимо обследовать существующий коллектор в Глебучевом овраге, чтобы убедиться в его нормативном техническом состоянии.Кроме того, предстоит определить механизмы финансирования строительства очистных сооружений.