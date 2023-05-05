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Замминистра природных ресурсов РФ подтвердил необходимость строительства очистных сооружений в Саратове

Новости
Губернатор Роман Бусаргин провёл встречу с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Павлом Барышевым и руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым. Федеральные чиновники осмотрели в Саратове место под очистные сооружения в Глебучевом овраге.
Замминистра природных ресурсов РФ подтвердил необходимость строительства очистных сооружений в Саратове



Напомним, Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы заявил о необходимости строительства в Саратове очистных на ливневом коллекторе. По нему в Волгу поступает ливневый сток со всех улиц в центральной части города.

На совещании Павел Барышев подтвердил необходимость строительства очистных сооружений. По его словам, отсутствие очистки ливневых стоков – серьёзная проблема для всей Саратовской агломерации.

Регион разработал проект строительства очистных сооружений. Участок под их размещение выделен и передан в областную собственность.

В ближайшее время проект планируется проанализировать в Москве, при необходимости – актуализировать его.

Параллельно с этим необходимо обследовать существующий коллектор в Глебучевом овраге, чтобы убедиться в его нормативном техническом состоянии.

Кроме того, предстоит определить механизмы финансирования строительства очистных сооружений.