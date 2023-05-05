Молодые предприниматели могут обучиться бизнесу и получить грант на развитие

просмотров: 98

Проект предусматривает обучение в течение 10 недель, где участниками будет сформулирована бизнес-идея, определена целевая аудитория и ценностное предложение, изучен рынок сбыта и конкуренты, получены практические навыки организации и управления бизнесом. За период обучения участникам помогут подобрать оптимальную систему налогообложения, зарегистрировать свое дело, выстроить маркетинговую стратегию, в том числе с использованием инструментов для бизнеса на базе социальной сети ВКонтакте, подобрать и протестировать оптимальную модель продаж, составить финансовую модель.Обучение будет проходить в три этапа, во время которых состоятся вебинары и практические занятия: Предакселератор - первый этап проекта, где участники получат базовые знания о бизнес-планировании и разработают бизнес-модели; Акселератор - второй этап проекта, на котором участникам предстоит реализация программы интенсивного развития бизнес-проекта через наставничество, обучение и экспертную поддержку, также пройдет деление участников на небольшие группы и работа над проектом вместе с трекерами; Финал.Демо-день - заключительный этап, где предстоит защитить итоговый проект и получить рекомендации по развитию своего дела от экспертов проекта.Помимо прочего, каждый участник, прошедший программу до этапа акселератора, получит купон для запуска первой рекламной кампании на платформе VK Реклама, а также допуск в клуб для предпринимателей «Деловая среда Премиум». За каждое выполненное задание будут начисляться баллы в мини-приложении «Другое Дело» от президентской платформы «Россия – страна возможностей», которые можно обменять на бонусы: мерч, подписки на онлайн-сервисы, путешествия по стране.«Участники, прошедшие обучение, смогут претендовать на получение гранта для молодых предпринимателей, предоставляемого в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Конкурсные процедуры запланированы на август месяц. За подробностями можно обратиться в наше министерство или в центр «Мой бизнес», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Участниками проекта могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые, а также физические лица, заинтересованные в начале осуществления предпринимательской деятельности в возрасте от 14 до 25 лет. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на платформе https://project.dasreda.ru/pervoedelo. Получить справочную информацию можно по телефону 8 (800) 301-43-64 горячей линии Центра «Мой бизнес».