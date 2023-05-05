В ГУЗ СО «Саратовская РБ» поступила партия вакцины «Превенар-13».

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Введение вызывает выработку антител к капсулярным полисахаридам данного возбудителя, обеспечивая тем самым специфическую защиту от инфекций, вызываемых включенными в вакцину серотипами пневмококка.Пневмококки являются одним из основных возбудителей:-менингита-среднего отита-синусита-внебольничной пневмонииПоказания для применения вакцины «Превенар-13»:-профилактика пневмококковой инфекции,-в рамках Национального календаря профилактических прививок,-у лиц из групп повышенного риска развития пневмококковой инфекции.Иммуногенность и безопасность вакцины «Превенар -13» были подтверждены у пациентов пожилого возврата. Возможно применение лицам старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.