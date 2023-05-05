В ГУЗ СО «Саратовская РБ» поступила партия вакцины «Превенар-13».
Данный препарат применяется для профилактики заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae (пневмококк).
Введение вызывает выработку антител к капсулярным полисахаридам данного возбудителя, обеспечивая тем самым специфическую защиту от инфекций, вызываемых включенными в вакцину серотипами пневмококка.
Пневмококки являются одним из основных возбудителей:
-менингита
-среднего отита
-синусита
-внебольничной пневмонии
Показания для применения вакцины «Превенар-13»:
-профилактика пневмококковой инфекции,
-в рамках Национального календаря профилактических прививок,
-у лиц из групп повышенного риска развития пневмококковой инфекции.
Иммуногенность и безопасность вакцины «Превенар -13» были подтверждены у пациентов пожилого возврата. Возможно применение лицам старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.