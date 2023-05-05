В микрорайоне "Звезда" идут последние приготовления к открытию новой поликлиники

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Полным ходом производится оснащение поликлиники. Идут поставки мебели и оборудования.Администрация Кировского района проводит благоустройство прилегающей территории.Уже получены и монтируются цифровые флюорограф и маммограф, аппараты магнитной терапии, другая техника. Ожидается поставка рентгеновского оборудования, аппарата МРТ-диагностики, системы эндоскопической визуализации. Проводится уборка помещений.В структуре поликлиники предусмотрено три здания: 4-х этажная взрослая поликлиника на 500 посещений в смену; 1-этажная детская поликлиника на 150 посещений; 1-этажное отделение лучевой диагностики. Современное медучреждение будет оказывать медицинскую помощь жителям нового густонаселенного микрорайона численностью свыше 21 тыс взрослых и более 2 тыс детей. Строительство стало возможным, благодаря инициативе Вячеслава Викторовича Володина, и проходит под личным контролем Губернатора региона Романа Бусаргина в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».«Взрослая поликлиника будет включать кабинет доврачебной помощи, инфекционный блок с изолятором, отделение неотложной медицинской помощи, диагностическую лабораторию, терапевтическое отделение, отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи с кабинетами приема врачей специалистов, диагностическое отделение, отделение медицинской профилактики, отделение медицинской реабилитации, эндоскопическое отделение с операционным блоком, дневной стационар на 22 койки с палатой для ВОВ, женскую консультацию, процедурный и прививочный кабинеты, административно-хозяйственный блок, ЦСО и аптечный пункт» - поделился министр здравоохранения Олег Костин.Решается и кадровый вопрос социально-значимого объекта. В медучреждение проводится предварительный набор персонала. Уже распределены терапевтические участки.В ближайшее время поликлиника распахнет свои двери для пациентов.