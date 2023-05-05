В Саратове прошла церемония посвящения в казаки

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Мероприятие проходило в преддверии двух знаменательных памятных дат: Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня небесного покровителя Волжского казачьего войска Святого Георгия Победоносца.Провели Церемонию Фетисов А.В. - атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества, Шайкин И.К. – товарищ атамана Саратовского отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков воинов России и Зарубежья» и протоиерей Александр Домрачёв - благочинный Саратовского Южного округа Саратовской Епархии, руководитель отдела по работе с казачеством Саратовской Епархии.На мероприятии присутствовали: директор школы Рябова О.Б. , педагоги, родители школьников.В торжественной обстановке юные казаки дали обещание следовать казачьим заповедям и православным традициям, служить Отечеству.Напутствуя казачат, протоиерей Александр Домрачёв, обратил их внимание на то, что православие всегда было для казаков внутренней духовной основой, поэтому сегодня, принимая присягу, они говорят: клянёмся служить вере православной, Отечеству и казачеству. Сегодня, как и много лет назад, быть казаком — значит, прежде всего, быть православным христианином, хранить веру в сердце, жить по совести, по Божиему закону, любя друг друга, и любя наше Отечество.Фетисов А.В. и Шайкин И.К. напомнили присутствующим, что казаки – это защитники и воины, храбрые, мужественные и верные сыны своего Отечества. Фетисов А.В. и Шайкин И.К. выразили надежду, что вновь принятые в казачье братство молодые люди станут достойными наследниками казачьей славы, готовыми служить своей Родине на гражданском и военном поприще.