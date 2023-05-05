Саратовский театр оперы и балета покажет бесплатный концерт ко Дню Победы

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В концерте примут участие ведущие солисты оперы и балета Саратовского академического театра оперы и балета. Прозвучат песни советских композиторов (в том числе редко исполняемые), а также стихи Булата Окуджавы, Александра Твардовского, Маргариты Алигер и др. Зрителям впервые будут представлены танцевальные номера «Танцплощадка» и «Смуглянка».Завершит концерт народный артист СССР Леонид Сметанников. Для посещения концерта необходима предварительная регистрация в системе театра.