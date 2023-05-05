Миллионный пассажир совершил поездку в саратовской электричке

просмотров: 40

Вчера с остановочного пункта Площадь Ленина в Саратове отправился миллионный с начала года пассажир АО «Саратовская ППК». Обладателем счастливого билета стал житель города Саратова Святослав. Он совершил поездку на пригородном поезде № 6481 сообщением Анисовка – Лопуховка.И.о. генерального директора АО «Саратовская ППК» Елена Кучура вручила молодому человеку подарок и сертификат, подтверждающий статус миллионного пассажира.***Традиция чествовать каждого миллионного пассажира зародилась в АО «Саратовская ППК» в 2019 году.