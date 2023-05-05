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В Региональном центре «Молодежь плюс» открылась «Стена Памяти»

Новости



Акция «Стена Памяти» — один из форматов «Бессмертного полка» — в минувшее воскресенье она началась по всей России и за рубежом.
В Региональном центре «Молодежь плюс» открылась «Стена Памяти»


Центральной площадкой неслучайно стал ресурсный центр «Молодежь Плюс». Акция инициирована молодыми людьми, «Волонтерами победы», которые стремятся к тому, чтобы память поколений сохранялась и приумножалась в наших сердцах, чтобы каждый помнил, чтил и уважал память победителей.

Акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет героя, который каждый год проносит в шествии «Бессмертный полк», с указанием его фамилии, имени и отчества, а также звания и годов жизни.

«Я очень рад, что сегодня, в преддверии великого праздника Дня Победы мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто подарил нам мирное небо над головой. В текущем году «Бессмертный полк» расширил свои границы и переместился в наши дома, на предприятия, образовательные учреждения и организации, а главное - в сердца каждого из нас по всей стране. У меня в руках тоже фотографии моих прадедов, один из них погиб на фронте, второй после окончания войны продолжил свой трудовой путь в колхозе. Я искренне горжусь своими родными и считаю, что каждому из нас важно знать и помнить прошлое своей семьи и своей страны!»,- подчеркнул министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко.

С 4 по 9 мая подобные «Стены Памяти» откроются в различных учреждениях нашего города. После 9 мая волонтеры Победы отсканируют портреты героев и передадут данные в проект Музея Победы «Лица Победы».