В Региональном центре «Молодежь плюс» открылась «Стена Памяти»

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Центральной площадкой неслучайно стал ресурсный центр «Молодежь Плюс». Акция инициирована молодыми людьми, «Волонтерами победы», которые стремятся к тому, чтобы память поколений сохранялась и приумножалась в наших сердцах, чтобы каждый помнил, чтил и уважал память победителей.Акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет героя, который каждый год проносит в шествии «Бессмертный полк», с указанием его фамилии, имени и отчества, а также звания и годов жизни.«Я очень рад, что сегодня, в преддверии великого праздника Дня Победы мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто подарил нам мирное небо над головой. В текущем году «Бессмертный полк» расширил свои границы и переместился в наши дома, на предприятия, образовательные учреждения и организации, а главное - в сердца каждого из нас по всей стране. У меня в руках тоже фотографии моих прадедов, один из них погиб на фронте, второй после окончания войны продолжил свой трудовой путь в колхозе. Я искренне горжусь своими родными и считаю, что каждому из нас важно знать и помнить прошлое своей семьи и своей страны!»,- подчеркнул министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко.С 4 по 9 мая подобные «Стены Памяти» откроются в различных учреждениях нашего города. После 9 мая волонтеры Победы отсканируют портреты героев и передадут данные в проект Музея Победы «Лица Победы».