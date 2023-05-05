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Марат Хуснуллин о визите в Саратов: «Мало кто из городов может похвастаться такой набережной»

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин положительно оценил итоги своего рабочего визита в Саратов.
Марат Хуснуллин о визите в Саратов: «Мало кто из городов может похвастаться такой набережной»

«Посмотрели Парк покорителей космоса имени Гагарина. Красивое место, которое играет важную роль в развитии туристического потенциала города. Обсудили концепцию дальнейшего развития парка. Во время визита возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
Отдельный вопрос, который остро стоит в области – расселение аварийного жилья. Будем поддерживать обращение региона о включении аварийных домов уже в новую программу расселения.
В завершении осмотрели городскую набережную. Мало кто из городов может похвастаться такой набережной, посмотрели варианты ее продления», - рассказал федеральный политик в своем телеграм-канале.

«В целом могу сказать, что по итогам поездки у меня позитивные ощущения. Видно, что большая работа сделана, но еще многое предстоит. Отдельно хочу сказать спасибо Вячеславу Викторовичу. Он всегда активно занимается развитием Саратова. Хочу также отметить работу Романа Викторовича Бусаргина», – подчеркнул Хуснуллин.

Заместитель председателя Общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ Петр Баранников отметил, что визит федеральных политиков – большая честь для Саратовской области.

«Благодаря их поддержке в регионе реализуются различные проекты по благоустройству, и с каждым этапом наш город становится красивее, уютнее и комфортнее, – высказался общественник, - «дальше наша задача, во взаимодействии с правительством региона, направить реализацию этих проектов в нужное русло: участвовать в обсуждении значимых вопросов, качественно строить объекты, прививать патриотизм и заботу о своем городе молодому поколению. Только вместе, выстраивая конструктивной диалог и проявляя свою социальную активность, сделаем нашу жизнь лучше в нашем любимом городе!»