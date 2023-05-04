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Мария Захарова направила приветствие участникам и зрителям антифашисткой акции «Гитары в строю!»

Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова записала видеообращение к участникам и зрителям Международной культурно-просветительской акции, которая проходит в эти дни в Самарской области.

Мария Захарова направила приветствие участникам и зрителям антифашисткой акции «Гитары в строю!»

Она поприветствовала всех, кто на берегах Средней Волги открыто выражает свое неприятие проявлений фашизма и неонацизма, а также подчеркнула важную роль фестиваля «Гитары в строю!» в деле борьбы с античеловечной идеологией.

«Как и прежде, когда на всей земле громко звучал лозунг «Фашизм не пройдет!», так и сегодня мы противостоим этой угрозе существованию человечества», ─ заявила Мария Захарова.

Дипломат выразила уверенность, что Россия и наш многонациональный народ являются непреодолимой преградой для «коричневой чумы».

«Только вместе, как всегда сплотившись, мы сможем одолеть нынешнюю угрозу, подарить народам, нациям мир и спокойствие», ─ подчеркнула Мария Захарова.

В заключение она поздравила жителей и гостей Самарской области с наступающим праздником ─ 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, культурно-просветительский антифашистский марафон «Гитары в строю!» проходит в Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона с 1 по 6 мая. Цель акции ─ солидарный протест музыкантов, ученых и общественных деятелей разных стран против фашизма.