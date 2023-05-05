Жители Саратовской области - одни из самых активных в стране по голосованию за объекты благоустройства

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Всероссийское онлайн-голосование стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая включительно. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жильё и городская среда». В этом году на обсуждение по всей стране вынесено более пяти тысяч объектов.«За две с половиной недели порядка 6,5 миллиона человек приняли участие в выборе объектов благоустройства, - отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Такая вовлечённость россиян в процесс голосования говорит о том, что проект зарекомендовал себя и подтвердил доверие граждан. Жители голосуют как за объекты благоустройства, так и за конкретные дизайн-проекты преображения общественных пространств. Самыми активными регионами в настоящее время являются Кемеровская, Сахалинская, Новгородская, Астраханская, Белгородская, Саратовская и Орловская области, Чеченская Республика, Республика Тыва и Красноярский край».Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, «всего в рамках нацпроекта в нашей стране благоустроено уже более 55 тыс. территорий (дворовых и общественных пространств)».«Спасибо всем, кто уже принял участие в голосовании в нашем регионе! Нацпроект «Жильё и городская среда» стал по-настоящему народным, ведь именно жители решают, какие скверы, площади будут благоустроены на следующий год, - подчеркнул Павел Мигачёв. - Для нас важно учитывать мнение горожан и сельчан, поэтому всех, кто еще не проголосовал, призываем подключиться к выбору территорий».Отдать свой голос можно несколькими способами: на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.