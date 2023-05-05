В Саратовской области украшают окна в преддверии 9 мая
Движение Первых объявило о старте главного этапа акции «Окна Победы» – юные патриоты со всех уголков страны вместе с родителями украшают окна своих домов и квартир в честь празднования Дня Победы.
С момента запуска акции активисты Движения за несколько дней разработали более 700 эскизов для украшения окон. В основу легли символы Великой Победы и всемирно известные мемориалы. Среди работ были отобраны 50 эскизов, которые дизайнеры взяли за основу для разработки трафаретов.
На территории Саратовской области более 50 первичных отделений Движения приняли участие в разработке трафаретов, Всероссийском голосовании и украшении фасадов зданий. На старте акции «Окна Победы» трафареты уже украсили улицы Вольска, Татищево, Базарного Карабулака, Духовницка и Саратова.
«У памяти о подвиге нет возрастных ограничений. Наша акция по-настоящему всенародная. Это тот формат, который объединяет семьи, школьные классы, студенческие и трудовые коллективы. Уверен, мы увидим миллионы Окон Победы. Все первичные отделения «Движения первых», десятки тысяч ребят уже активно включаются в акцию. Окна наших домов, квартир, школ, университетов и предприятий напомнят о том, что мы настоящие хранители истории нашей Победы, которую никому и никогда не удастся переписать», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.
6 мая более 50 активистов Движения примут участие в украшении самого звездного места Саратовской области. Праздничные трафареты появятся на фасаде здания инфоцентра в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина и украсят территорию вокруг места приземления первого космонавта.
Все участники акции могут поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях с хэштегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды.
Партнерами Всероссийской акции «Окна Победы» выступают МЧС Росси, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ.
Все желающие могут скачать трафареты и присоединится к акции по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/4s3DgYD1_oUv0w
Движение Первых объявило о старте главного этапа акции «Окна Победы» – юные патриоты со всех уголков страны вместе с родителями украшают окна своих домов и квартир в честь празднования Дня Победы.
С момента запуска акции активисты Движения за несколько дней разработали более 700 эскизов для украшения окон. В основу легли символы Великой Победы и всемирно известные мемориалы. Среди работ были отобраны 50 эскизов, которые дизайнеры взяли за основу для разработки трафаретов.
На территории Саратовской области более 50 первичных отделений Движения приняли участие в разработке трафаретов, Всероссийском голосовании и украшении фасадов зданий. На старте акции «Окна Победы» трафареты уже украсили улицы Вольска, Татищево, Базарного Карабулака, Духовницка и Саратова.
«У памяти о подвиге нет возрастных ограничений. Наша акция по-настоящему всенародная. Это тот формат, который объединяет семьи, школьные классы, студенческие и трудовые коллективы. Уверен, мы увидим миллионы Окон Победы. Все первичные отделения «Движения первых», десятки тысяч ребят уже активно включаются в акцию. Окна наших домов, квартир, школ, университетов и предприятий напомнят о том, что мы настоящие хранители истории нашей Победы, которую никому и никогда не удастся переписать», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.
6 мая более 50 активистов Движения примут участие в украшении самого звездного места Саратовской области. Праздничные трафареты появятся на фасаде здания инфоцентра в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина и украсят территорию вокруг места приземления первого космонавта.
Все участники акции могут поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях с хэштегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды.
Партнерами Всероссийской акции «Окна Победы» выступают МЧС Росси, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ.
Все желающие могут скачать трафареты и присоединится к акции по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/4s3DgYD1_oUv0w