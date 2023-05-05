5 Мая 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 04 мая
Жители Саратовской области - одни из самых активных в стране по голосованию за объекты благоустройства
17:00 | 04 мая
В Саратовской области украшают окна в преддверии 9 мая
16:22 | 04 мая
Марат Хуснуллин о визите в Саратов: «Мало кто из городов может похвастаться такой набережной»
16:02 | 04 мая
Агитационных встреч с потенциальными контрактниками станет больше
15:04 | 04 мая
Три медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на чемпионате России по плаванию спорта слепых
14:02 | 04 мая
В Пугачеве построят новую насосную станцию
13:20 | 04 мая
В Энгельсе рекультивируют свалку площадью в 15 футбольных полей
12:59 | 04 мая
Мария Захарова направила приветствие участникам и зрителям антифашисткой акции «Гитары в строю!»
12:03 | 04 мая
На здании школы в посёлке Динамовский открыли мемориальную доску в память о сержанте Александре Шаповалове
11:03 | 04 мая
Региональный медиаслет «THEVOLGA» открыт
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области украшают окна в преддверии 9 мая

Новости

Движение Первых объявило о старте главного этапа акции «Окна Победы» – юные патриоты со всех уголков страны вместе с родителями украшают окна своих домов и квартир в честь празднования Дня Победы.

В Саратовской области украшают окна в преддверии 9 мая

С момента запуска акции активисты Движения за несколько дней разработали более 700 эскизов для украшения окон. В основу легли символы Великой Победы и всемирно известные мемориалы. Среди работ были отобраны 50 эскизов, которые дизайнеры взяли за основу для разработки трафаретов.

На территории Саратовской области более 50 первичных отделений Движения приняли участие в разработке трафаретов, Всероссийском голосовании и украшении фасадов зданий. На старте акции «Окна Победы» трафареты уже украсили улицы Вольска, Татищево, Базарного Карабулака, Духовницка и Саратова.

«У памяти о подвиге нет возрастных ограничений. Наша акция по-настоящему всенародная. Это тот формат, который объединяет семьи, школьные классы, студенческие и трудовые коллективы. Уверен, мы увидим миллионы Окон Победы. Все первичные отделения «Движения первых», десятки тысяч ребят уже активно включаются в акцию. Окна наших домов, квартир, школ, университетов и предприятий напомнят о том, что мы настоящие хранители истории нашей Победы, которую никому и никогда не удастся переписать», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

6 мая более 50 активистов Движения примут участие в украшении самого звездного места Саратовской области. Праздничные трафареты появятся на фасаде здания инфоцентра в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина и украсят территорию вокруг места приземления первого космонавта.

Все участники акции могут поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях с хэштегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды.

Партнерами Всероссийской акции «Окна Победы» выступают МЧС Росси, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ.

Все желающие могут скачать трафареты и присоединится к акции по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/4s3DgYD1_oUv0w