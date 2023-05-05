Три медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на чемпионате России по плаванию спорта слепых

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На старт соревнований вышли 66 спортсменов из 15 регионов страны.Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали на чемпионате три медали различного достоинства.Мастер спорта международного класса Максим Никифоров стал чемпионом на дистанции 50 метров брассом и финишировал вторым на дистанции в 100 метров в том же стиле.Кандидат в мастера спорта Артем Митрошкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием.Тренирует спортсменов Галина Ширшова.