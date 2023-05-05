5 Мая 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 04 мая
Жители Саратовской области - одни из самых активных в стране по голосованию за объекты благоустройства
17:00 | 04 мая
В Саратовской области украшают окна в преддверии 9 мая
16:22 | 04 мая
Марат Хуснуллин о визите в Саратов: «Мало кто из городов может похвастаться такой набережной»
16:02 | 04 мая
Агитационных встреч с потенциальными контрактниками станет больше
15:04 | 04 мая
Три медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на чемпионате России по плаванию спорта слепых
14:02 | 04 мая
В Пугачеве построят новую насосную станцию
13:20 | 04 мая
В Энгельсе рекультивируют свалку площадью в 15 футбольных полей
12:59 | 04 мая
Мария Захарова направила приветствие участникам и зрителям антифашисткой акции «Гитары в строю!»
12:03 | 04 мая
На здании школы в посёлке Динамовский открыли мемориальную доску в память о сержанте Александре Шаповалове
11:03 | 04 мая
Региональный медиаслет «THEVOLGA» открыт
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Три медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на чемпионате России по плаванию спорта слепых

Новости
В г. Раменском (Московская область) Всероссийская Федерация спорта слепых провела чемпионат России по плаванию.
Три медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на чемпионате России по плаванию спорта слепых

На старт соревнований вышли 66 спортсменов из 15 регионов страны.

Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали на чемпионате три медали различного достоинства.

Три медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на чемпионате России по плаванию спорта слепых

Мастер спорта международного класса Максим Никифоров стал чемпионом на дистанции 50 метров брассом и финишировал вторым на дистанции в 100 метров в том же стиле.

Кандидат в мастера спорта Артем Митрошкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Тренирует спортсменов Галина Ширшова.