Три медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на чемпионате России по плаванию спорта слепых
В г. Раменском (Московская область) Всероссийская Федерация спорта слепых провела чемпионат России по плаванию.
На старт соревнований вышли 66 спортсменов из 15 регионов страны.
Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали на чемпионате три медали различного достоинства.
Мастер спорта международного класса Максим Никифоров стал чемпионом на дистанции 50 метров брассом и финишировал вторым на дистанции в 100 метров в том же стиле.
Кандидат в мастера спорта Артем Митрошкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Тренирует спортсменов Галина Ширшова.
На старт соревнований вышли 66 спортсменов из 15 регионов страны.
Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали на чемпионате три медали различного достоинства.
Мастер спорта международного класса Максим Никифоров стал чемпионом на дистанции 50 метров брассом и финишировал вторым на дистанции в 100 метров в том же стиле.
Кандидат в мастера спорта Артем Митрошкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Тренирует спортсменов Галина Ширшова.