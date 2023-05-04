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В Пугачеве построят новую насосную станцию

Новости

Губернатор Роман Бусаргин встретился с главой Пугачевского района Алексеем Яниным. Обсуждались вопросы коммунальной инфраструктуры города.

По словам главы района, в Пугачёве сложилась непростая ситуация с водоснабжением 1-го микрорайона, где живёт 4 тысячи человек. Из-за слабого напора летом вода не доходит до верхних этажей. Чтобы решить проблему, необходимо поставить дополнительную насосную станцию.

Роман Бусаргин принял решение помочь району и выделить 7 млн рублей на её строительство. Работы должны начаться в ближайшее время.

Губернатор также обсудил с главой района программу по ремонту дворов в Пугачёве. В прошлом году благодаря поддержке Романа Бусаргина отремонтировали дворы у 14 домов в Северо-западном микрорайоне. В этом году проект планируется продолжить.

Алексей Янин доложил, что в районе заключены контракты по всем объектам, которые планируется сделать в этом году. В их числе:

- ремонт 2 школ, 2 детсадов, ДК, 2 спортзалов (региональные программы);

- проект благоустройства «Городок на излучине: реновация Торгового городка и улицы Бубенца» (победитель конкурса малых городов);

- культурно-досуговый центр в с. Каменка (программа развития сельских территорий).