В Энгельсе рекультивируют свалку площадью в 15 футбольных полей

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За многие годы здесь накопилось 855 тыс.м3 отходов, а площадь свалки составляет 16,4 га, что сопоставимо с 15 футбольными полями. Работы по ее рекультивации планируется выполнить за два года – текущий и следующий.Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Саратовская область впервые вошла в число 141 объектов несанкционированных свалок подлежащих ликвидации в границах городов.«Вхождению в проект предшествовала кропотливая работа – оформление документации, изыскания и прочее, процесс шел достаточно тяжело, но мы получили все положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы сметной стоимости. Впервые выделяются такие огромные средства в количестве 360 млн рублей через федеральный проект, в государстве акцентировали внимание на проблеме многолетних свалок и находят возможности их рекультивировать», - подчекрнула заместитель начальника управления регионального минприроды Татьяна Крылова.Начальник Управления капитального строительства администрации Энгельсского МР Сергей Кривенцов рассказал, что через два года «это место будет не узнать».«В этом году сформируем тело свалки, в следующем здесь появится зеленая зона. Планируется установка труб пассивной дегазации, устройство водоотводных лотков и защитного экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грунта, щебня и геотекстиля. В следующем году пройдет биологический этап рекультивации. В ходе его реализации территорию озеленят многолетними травами и высадят деревья и кустарники», - перечислил предстоящие работы Сергей Кривенцов.Сейчас в центральной и западной части объекта подготовлена площадка для складирования запасов щебня, предназначенного для отсыпки свалочного тела, установлено 10 видеокамер на солнечных батареях, а при въезде на объект установлен паспорт объекта.Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин сообщил, что в проект «Чистая страна», кроме Энгельса вошла свалка в черте города Аткарска и хотя площадь ее гораздо меньше – 1,1 га, сложность состоит в том, что она расположена на склоне, что потребует определенных усилий к ее ликвидации.«Мы также планируем участие в федеральном проекте «Генеральная уборка», в него войдут объекты накопленного вреда ООО «Экорос» в Саратове и АО «Красный Октябрь» в черте города Вольска. В будущем охватим и другие города региона», - пообещал министр.