На здании школы в посёлке Динамовский открыли мемориальную доску в память о сержанте Александре Шаповалове
Александр Олегович погиб в зоне проведения спецоперации. Указом Президента России Владимира Путина награждён орденом Мужества посмертно.
Мемориальную доску установили на здании школы поселка Динамовский Новобурасского района.
На церемонии открытия присутствовали родственники, близкие и друзья Александра Шаповалова.
Собравшиеся почтили память о земляке, проявившем мужество и героизм в ходе исполнения служебного долга минутой молчания.