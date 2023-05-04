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Региональный медиаслет «THEVOLGA» открыт

Новости


В стенах ФОК «Центр бадминтона» состоялось открытие Регионального медиаслета «TheVolga», который реализуется под эгидой фонда «Единение», а также имеет ряд партнеров, среди которых органы исполнительной власти региона, вузы и общественные организации.
Региональный медиаслет «THEVOLGA» открыт


Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2023 году в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход» и реализуется на средства гранта Росмолодёжи. Его руководителем является член Правления фонда «Единение» Николай Максимов.

Почетными гостями церемонии открытия стали представители министерства молодежной политики и спорта области Оксана Православнова и министерства информации и массовых коммуникаций области Мария Маламанова, а также директор фонда «Единение» Анастасия Шевченко.

«Проект «Региональный медиаслет «TheVolga» ждал своего открытия с момента объявления грантополучателей в декабре 2022 года. Наконец, перед майскими праздниками мы встретились с нашими участниками и провели первый мастер-класс. Не будем рассказывать все секреты, но впереди нас ждут увлекательные, интересные и полезные встречи со спикерами как регионального, так и федерального масштаба. Благодаря активности нашей молодежи в медиасфере Региональная общественная организация «Творческое объединение «ЮНПРЕСС» пригласит в Саратов одних из самых опытных деятелей сферы медиа в нашей стране», - поделился руководитель проекта Николай Максимов.

После официальной части мероприятия с первыми мастер-классами по направлению «Блогинг» для участников выступили популярные блогеры, резиденты продюсерского центра Insight People г. Саратова Анна Маркова и Роман Радченко. Спикеры рассказали ребятам о том, кто такой блогер и как им стать, а также о преимуществах российских социальных сетей Yappy и Rutube.

На следующей неделе обучающая программа проекта «TheVolga» продолжится серией новых мастер-классов.