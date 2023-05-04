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Ртищевские «богатыри» провели акцию в поддержку участников СВО

Новости
На площади Памяти и Славы в городе Ртищево прошла необычная акция в поддержку участников специальной военной операции – соревнования по силовому экстриму. Организаторами мероприятия стали Народное гуманитарное движение «Помощь нашим военным» и администрация Ртищевского муниципального района.

Ртищевские «богатыри» провели акцию в поддержку участников СВО


Вели мероприятие известный ртищевский силач Андрей Рубцов и его коллега из Саратова Вениамин Зверев.

Глава Ртищевского муниципального района Александр Жуковский, приветствуя участников турнира по силовому экстриму, поблагодарил волонтеров, всех жителей Ртищевского района, глав крестьянских (фермерских) хозяйств за оказание помощи нашим солдатам и офицерам-участникам специальной военной операции.

Силачи со всего региона, а также из Севастополя и Алматы впечатляли зрителей своими физическими возможностями. Соревнования включали в себя плечевую эстафету, кантовку колеса, подъем камней, поднятие легкового автомобиля.

Одним из этапов соревнований стало поднятие огромных камней на специальную стойку за ограниченный период времени. Чем меньше весил камень, тем выше его нужно было поднять. Самый тяжелый оказался более 150 килограммов.

В финале атлетам пришлось выполнить самое сложное задание – протащить грузовой автомобиль марки КамАЗ как можно дальше.

Подобные турниры проходят в Ртищево уже не первый год, но в этот раз на площади царила по-особому патриотическая атмосфера. Спортсменов, организаторов и зрителей объединила акция в поддержку участников СВО.

Собравшихся на площади приветствовал участник СВО, командир взвода глубинной разведки Андрей Б. из Балашова. Он поблагодарил ртищевцев за поддержку, отметив волонтеров из группы «Помощь нашим военным».

Завершили мероприятие выступления ансамбля народной казачьей песни «Алатырь» и солистов и вокальных коллективов Городского культурного центра.