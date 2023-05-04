Саратовские артисты выступили перед сотрудниками и пациентами госпиталя

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3 мая в преддверии Дня Победы ГАУК СО ДК «Россия» подарил концертную программу для сотрудников и пациентов, находящихся на лечении в Государственном учреждении здравоохранения «Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн» на улице Гвардейской и Соловьиной.Отличное настроение создавали лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов Вероника Блинова, Павел Иванов, Владислав Родзаевский и ведущий мероприятия Александр Рощупкин. На мероприятии были исполнены известные военные песни, под которые ветераны даже с удовольствием станцевали. Зрители были в восторге от музыкального подарка, о чем свидетельствовали продолжительные аплодисменты стоя!--