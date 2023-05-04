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Общественная палата РФ поддержала идею распространения на всю страну проекта «Я – россиянин» фонда «Ноосфера»

Новости
Идею распространения по всей России культурно-образовательного проекта Фонда поддержки образования «Ноосфера» одобрила Общественная палата РФ.
Общественная палата РФ поддержала идею распространения на всю страну проекта «Я – россиянин» фонда «Ноосфера»


Основанный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной Фонд разработал для учащихся 4-х и 5-х классов «Всероссийский цифровой урок «Я — россиянин». Он дает углубленные знания о традиционных религиях, многообразии культур народов и об объединяющих их универсальных культурных и нравственных ценностях.

Если первый пилотный урок «Я – россиянин» в 2021 году был проведен только в нескольких школах Ленинградской области, то уже к 2022 году в проекте приняли участие более 16 тысяч человек – урок состоялся почти во всех школах региона. На сегодняшний день подтвердили свою готовность провести урок в школах уже 27 субъектов РФ.

Фонд «Ноосфера» обратился за содействием к председателю Общественной палаты Ленинградской области Юрию Трусову. На состоявшейся рабочей встрече в марте этого года стороны договорились направить в Общественную палату Российской Федерации предложение о масштабировании проекта «Я – россиянин» на всю страну. В Общественной палате инициативу одобрили. Как отметил член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Журавлев, проект получил однозначные положительные отзывы и от учеников, и от учителей, поэтому будет поддержан. Он подчеркнул: урок нужен, чтобы подрастающее поколение знало и об истории нашей Родины, и об истоках национального самосознания, умело ориентироваться в конфессиях.

Елена Батурина рассказала, что число участников проекта «Всероссийский цифровой урок «Я — россиянин» выходит на принципиально новый уровень, а в арсенале школьных педагогов появился ценный и полезный инструмент для духовно-нравственного развития подрастающего поколения.