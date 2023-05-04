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Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга»

Новости


2 мая открылась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет в этом году с 21 по 29 июля. Форум ПФО «iВолга» – самое масштабное молодежное событие округа, которое традиционно проходит в Самарской области на Мастрюковских озерах.

Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга»

Чтобы стать участником Форума «iВолга», необходимо до 8 июня 2023 года пройти регистрацию на официальном сайте ivolgaforum.ru, а также на платформе «Росмолодежь.События». С текущего года к форумному сообществу могут присоединиться жители страны с 14 до 35 лет.

Ключевая тематика форума – «Организация событий». Программа предполагает проведение тренинговых занятий по 8 образовательным сменам и 3 специальным трекам, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, круглые столы, выставки и фестивали, различные соревнования и турниры, встречи с экспертами, дискуссии, а также культурно-досуговые и спортивно-туристские мероприятия.

Помимо этого, важной особенностью этого года стало создание окружной команды организаторов форума: каждый регион Приволжского федерального округа закреплен за подготовкой одной или нескольких тренинговых смен, спецтреков и окружных активностей.

В рамках программы форума будут реализованы 8 профильных смен. Смена «Флагманы молодежи» соберет лидеров молодежной политики регионов ПФО. Смена «Единство поколений» станет площадкой для объединения усилий и ресурсов участников системы патриотического воспитания, развития их компетенций в сфере организации тематических мероприятий. Смена «Научный проспект» организована для студентов, аспирантов, лидеров научных сообществ, молодых ученых и преподавателей образовательных организаций. Смена «Миссия доброТЫ» – хорошая возможность узнать о добровольчестве еще больше, а также стать частью сообщества волонтеров. Смена «Мастера воспитания» – новое сообщество для молодых педагогов и наставников. Смена «Территория спорта» объединит профессионалов в области спортивных событий и физической культуры. К участию в смене «Креативная мастерская» приглашаются самые активные представители ART-сообщества страны. Участники смены «Территории впечатлений» вместе с экспертами научатся создавать яркие молодежные события, узнают о профессии режиссера путешествий, получат возможность создать молодежный межрегиональный маршрут или стать тревел-блогером.

На форуме также будет организована работа 3 специальных треков: «Поколение Первых», созданный совместно с Российским движением детей и молодежи; «Молодежные парламенты» – спецтрек, организуемый Ассоциацией молодежных парламентов ПФО, который станет специальной школой законотворчества для членов молодежных парламентов; «Медиалаборатория» – практическая образовательная площадка, которая объединит в себе теоретическую и практическую базы развития медийного потенциала для всех представителей диджитал-пространства округа.