Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга»

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Чтобы стать участником Форума «iВолга», необходимо до 8 июня 2023 года пройти регистрацию на официальном сайте ivolgaforum.ru, а также на платформе «Росмолодежь.События». С текущего года к форумному сообществу могут присоединиться жители страны с 14 до 35 лет.Ключевая тематика форума – «Организация событий». Программа предполагает проведение тренинговых занятий по 8 образовательным сменам и 3 специальным трекам, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, круглые столы, выставки и фестивали, различные соревнования и турниры, встречи с экспертами, дискуссии, а также культурно-досуговые и спортивно-туристские мероприятия.Помимо этого, важной особенностью этого года стало создание окружной команды организаторов форума: каждый регион Приволжского федерального округа закреплен за подготовкой одной или нескольких тренинговых смен, спецтреков и окружных активностей.В рамках программы форума будут реализованы 8 профильных смен. Смена «Флагманы молодежи» соберет лидеров молодежной политики регионов ПФО. Смена «Единство поколений» станет площадкой для объединения усилий и ресурсов участников системы патриотического воспитания, развития их компетенций в сфере организации тематических мероприятий. Смена «Научный проспект» организована для студентов, аспирантов, лидеров научных сообществ, молодых ученых и преподавателей образовательных организаций. Смена «Миссия доброТЫ» – хорошая возможность узнать о добровольчестве еще больше, а также стать частью сообщества волонтеров. Смена «Мастера воспитания» – новое сообщество для молодых педагогов и наставников. Смена «Территория спорта» объединит профессионалов в области спортивных событий и физической культуры. К участию в смене «Креативная мастерская» приглашаются самые активные представители ART-сообщества страны. Участники смены «Территории впечатлений» вместе с экспертами научатся создавать яркие молодежные события, узнают о профессии режиссера путешествий, получат возможность создать молодежный межрегиональный маршрут или стать тревел-блогером.На форуме также будет организована работа 3 специальных треков: «Поколение Первых», созданный совместно с Российским движением детей и молодежи; «Молодежные парламенты» – спецтрек, организуемый Ассоциацией молодежных парламентов ПФО, который станет специальной школой законотворчества для членов молодежных парламентов; «Медиалаборатория» – практическая образовательная площадка, которая объединит в себе теоретическую и практическую базы развития медийного потенциала для всех представителей диджитал-пространства округа.