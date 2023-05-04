В селе Чернышевка Новобурасского района увековечили имя добровольца Андрея Пронина

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На линию фронта Андрей Юрьевич ушёл добровольцем, не дожидаясь повестки из военкомата.Указом Президента России Владимира Путина за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу, наш земляк Андрей Пронин награжден орденом Мужества посмертно.В память о земляке на территории мемориала «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» сегодня открыли мемориальную доску.