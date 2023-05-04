В селе Чернышевка Новобурасского района увековечили имя добровольца Андрея Пронина
Андрей Пронин погиб на тридцать третьем году жизни при исполнении служебного долга на территории Луганской Народной Республики.
На линию фронта Андрей Юрьевич ушёл добровольцем, не дожидаясь повестки из военкомата.
Указом Президента России Владимира Путина за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу, наш земляк Андрей Пронин награжден орденом Мужества посмертно.
В память о земляке на территории мемориала «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» сегодня открыли мемориальную доску.