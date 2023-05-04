Социальные контракты заключают семьи с детьми, предпенсионеры и студенты

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Как показывает практика, более половины соцконтрактов заключается с семьями, имеющими детей. 36% получателей меры поддержки проживают в сельской местности. Также соцконтракты заключают студенты и люди предпенсионного возраста.Для каждого обратившегося индивидуально разрабатывается программа социальной адаптации, размер материальной поддержки и срок действия социального контракта определяются также индивидуально в зависимости от мероприятия, на реализацию которого заключен контракт.Так, многодетная мама из Пугачевского района на средства соцконтракта открыла бизнес по производству и реализации молочных продуктов: натуральных сыров, творога, йогуртов, которые изготавливает из козьего молока от коз, имеющихся в личном подсобном хозяйстве. В дальнейшем Ольга планирует расширение производства. Также запланировано создание условий для агротуризма: посещение домашней фермы и сыроварни для взрослых и детей, где можно будет поучаствовать в мастер-классе по созданию домашнего сыра, покормить и погладить животных, отведать вкусных и натуральных продуктов.«В этом году приоритетными направлениями остаются открытие собственного дела и трудоустройство. Именно они показывают хороший результат и в дальнейшем способствуют устойчивому повышению доходов наших жителей», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.