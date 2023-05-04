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Ночью в жилом доме в Энгельсе произошел взрыв газа

Новости

Два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Энгельсе. Затем начался пожар. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин:
"В 04:35 (03:35 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская, № 40 «А», произошел хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали два человека. Мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения".

В 5:10 (4:10 по московскому времени) пожар ликвидировали. Мужчина и женщина госпитализированы с ожогами. Женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже, спасли ее по автолестнице. Еще пять человек пожарные вывели из задымленного подъезда. Всего эвакуированы 30 человек, в том числе пять детей.

На месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.