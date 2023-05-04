В школах пройдет акция "Я внук того солдата"

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«Я - внук того солдата» - эти слова многое значат для всех нас, и мы произносим их с особой гордостью. Нам важно помнить всех, кто долгие 5 лет приближал победу на полях сражений и помогал фронту в тылу.Поэтому школы Саратовской области объединит акция под названием «Я - внук того солдата». Дети расскажут о дедах и прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне, вспомнят их подвиги, а кто-то и будни. Вспомнят и о бабушках и прабабушках, чья молодость пришлась на это нелегкое время. Многие не только выхаживали раненых в госпиталях и работали в тылу, но и сражались наравне с мужчинами. Все они навсегда вписали свои имена в историю нашей страны.В преддверии Дня Победы это будет очень личный разговор о своих родных, которые делали всё возможное, а порой и невозможное, чтобы защитить Родину. Уверен, что каждой саратовской семье есть, чем поделиться и кем гордиться.