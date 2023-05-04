4 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 03 мая
Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга»
17:00 | 03 мая
В селе Чернышевка Новобурасского района увековечили имя добровольца Андрея Пронина
16:03 | 03 мая
В школах пройдет акция "Я внук того солдата"
15:03 | 03 мая
Победителей и призёров Дельфийских игр наградят премиями
13:30 | 03 мая
Социальные контракты заключают семьи с детьми, предпенсионеры и студенты
13:04 | 03 мая
Сотрудники минприроды совместно с полицией и пожарным надзором ловили нарушителей на Кумысной поляне
12:01 | 03 мая
Выставка «Русский Азов» откроется в Саратове
10:48 | 03 мая
Ночью в жилом доме в Энгельсе произошел взрыв газа
10:00 | 03 мая
Школьники проведут свои первые уроки в «Весенней школе»
09:00 | 03 мая
Саратовцев приглашают на уникальную выставку
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сотрудники минприроды совместно с полицией и пожарным надзором ловили нарушителей на Кумысной поляне

Новости

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области с представителями регионального ГУ МВД РФ и ГУ МЧС России провели совместные профилактические мероприятия на территории памятника природы «Кумысная поляна».

Сотрудники минприроды совместно с полицией и пожарным надзором ловили нарушителей на Кумысной поляне

Мероприятия проводились в течение трех дней, с 29 апреля по 1 мая, и теперь продолжатся до окончания особого противопожарного режима, установленного на территории Саратовской области в марте текущего года.

Конная полиция, участковые, пожарный надзор и защитники природы искали нарушителей режима.

Некоторые недобросовестные граждане располагались на Центральной площадке у лагеря «Березка» и у прудов на 9-й Дачной и собирались разжечь огонь и пожарить мясо на мангале, по крайне мере, все предметы для розжига у них имелись. Таких граждан оказалось не менее десяти.

«Граждане признались, что не знали, что разжигать огонь в лесу нельзя, а большие аншлаги с крупными надписями о запрете просто не заметили. Гражданам вручили памятки о соблюдении режима на территории охраняемой природной территории», - рассказал участник профилактического мероприятия, консультант центрального инспекционного отдела регионального минприроды Денис Кукленков.