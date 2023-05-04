Сотрудники минприроды совместно с полицией и пожарным надзором ловили нарушителей на Кумысной поляне

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Мероприятия проводились в течение трех дней, с 29 апреля по 1 мая, и теперь продолжатся до окончания особого противопожарного режима, установленного на территории Саратовской области в марте текущего года.Конная полиция, участковые, пожарный надзор и защитники природы искали нарушителей режима.Некоторые недобросовестные граждане располагались на Центральной площадке у лагеря «Березка» и у прудов на 9-й Дачной и собирались разжечь огонь и пожарить мясо на мангале, по крайне мере, все предметы для розжига у них имелись. Таких граждан оказалось не менее десяти.«Граждане признались, что не знали, что разжигать огонь в лесу нельзя, а большие аншлаги с крупными надписями о запрете просто не заметили. Гражданам вручили памятки о соблюдении режима на территории охраняемой природной территории», - рассказал участник профилактического мероприятия, консультант центрального инспекционного отдела регионального минприроды Денис Кукленков.