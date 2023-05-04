4 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 03 мая
Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга»
17:00 | 03 мая
В селе Чернышевка Новобурасского района увековечили имя добровольца Андрея Пронина
16:03 | 03 мая
В школах пройдет акция "Я внук того солдата"
15:03 | 03 мая
Победителей и призёров Дельфийских игр наградят премиями
13:30 | 03 мая
Социальные контракты заключают семьи с детьми, предпенсионеры и студенты
13:04 | 03 мая
Сотрудники минприроды совместно с полицией и пожарным надзором ловили нарушителей на Кумысной поляне
12:01 | 03 мая
Выставка «Русский Азов» откроется в Саратове
10:48 | 03 мая
Ночью в жилом доме в Энгельсе произошел взрыв газа
10:00 | 03 мая
Школьники проведут свои первые уроки в «Весенней школе»
09:00 | 03 мая
Саратовцев приглашают на уникальную выставку
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Выставка «Русский Азов» откроется в Саратове

Новости

20 мая в саратовском Историческом парке «Россия – Моя история» откроется выставка «Русский Азов».
Выставка «Русский Азов» откроется в Саратове

Проект реализует Российское историческое общество совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

На выставке будет впервые представлена история городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Экспозиция создавалась в течение двух лет, разрабатывалась творческой командой фонда «Перспектива» с использованием новейших технологий. Она включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из чудом спасённой коллекции разбомблённого краеведческого музея г. Мариуполя.

В экспозиции можно будет увидеть быт кочевых племён Приазовья, узнать об известной битве на реке Калке, судьбе князя Дмитрия Донского, зарождении кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей. Многочисленные факты, источники и свидетельства позволят посетителям выставки ещё раз убедиться в том, что освоение и развитие Приазовья – историческая заслуга российского государства, помогут понять судьбоносный выбор жителей этих территорий – навсегда остаться с Россией.

Первая в своем роде об Азовском регионе, выставка будет представлена в исторических парках по всей стране. Ожидается, что более 100 000 человек станут его посетителями в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Саратове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и Пятигорске. Экспозиция адресована посетителям от 12 лет.