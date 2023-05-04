Выставка «Русский Азов» откроется в Саратове

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Проект реализует Российское историческое общество совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициативНа выставке будет впервые представлена история городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Экспозиция создавалась в течение двух лет, разрабатывалась творческой командой фонда «Перспектива» с использованием новейших технологий. Она включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из чудом спасённой коллекции разбомблённого краеведческого музея г. Мариуполя.В экспозиции можно будет увидеть быт кочевых племён Приазовья, узнать об известной битве на реке Калке, судьбе князя Дмитрия Донского, зарождении кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей. Многочисленные факты, источники и свидетельства позволят посетителям выставки ещё раз убедиться в том, что освоение и развитие Приазовья – историческая заслуга российского государства, помогут понять судьбоносный выбор жителей этих территорий – навсегда остаться с Россией.Первая в своем роде об Азовском регионе, выставка будет представлена в исторических парках по всей стране. Ожидается, что более 100 000 человек станут его посетителями в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Саратове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и Пятигорске. Экспозиция адресована посетителям от 12 лет.