Выставка «Русский Азов» откроется в Саратове
20 мая в саратовском Историческом парке «Россия – Моя история» откроется выставка «Русский Азов».
Проект реализует Российское историческое общество совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
На выставке будет впервые представлена история городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Экспозиция создавалась в течение двух лет, разрабатывалась творческой командой фонда «Перспектива» с использованием новейших технологий. Она включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из чудом спасённой коллекции разбомблённого краеведческого музея г. Мариуполя.
В экспозиции можно будет увидеть быт кочевых племён Приазовья, узнать об известной битве на реке Калке, судьбе князя Дмитрия Донского, зарождении кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей. Многочисленные факты, источники и свидетельства позволят посетителям выставки ещё раз убедиться в том, что освоение и развитие Приазовья – историческая заслуга российского государства, помогут понять судьбоносный выбор жителей этих территорий – навсегда остаться с Россией.
Первая в своем роде об Азовском регионе, выставка будет представлена в исторических парках по всей стране. Ожидается, что более 100 000 человек станут его посетителями в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Саратове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и Пятигорске. Экспозиция адресована посетителям от 12 лет.